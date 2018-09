Rocksvin og selvmord på Facebook

Det er efterhånden hele 30 år siden, Mudhoney sparkede grungebølgen over Atlanten med den kultklassiske debutsingle, ’Touch Me I’m Sick’, og det er længe siden, bandet fra Seattle begyndte at minde om et hobbyprojekt.

Det er imidlertid en hobby, som de fire halvgamle rødder stadig brænder helt for, så på deres karakteristiske, rastløst flagrende facon slår det gnister i rillerne på gruppens nye album, ’Digital Garbage’.

Mudhoney kan også fortsat hidse sig op over verdenssituationen, så frontmand Mark Arm vrænger sin uforbeholdne mening om våbenidioti på ’Please Mr. Gunman’ og idiotisk religion på ’21st Century Pharisees’.

Mest opsigtsvækkende er dog den enormt sarkastiske ’Kill Yourself Live’, hvor sangeren opfordrer folk til at begå selvmord på Facebook, så de kan få nogle flere likes.

’Touch Me I’m Sick’ er ikke det eneste ved veteranerne, der er sygt. Det er deres humor heldigvis også.

Lyden af Mudhoneys fræsende garagerock minder i vanlig stil betydeligt mere om mudder end honning, og trods en snigende bluesfornemmelse og brug af keyboards er der ingen afgørende nye nuancer i slængets herlige svinesti.

Da vandalerne brusede frem i 1988, lignede de et af den slags kåde orkestre, der ville blive skyllet væk med tidevandet, men de flyder ovenpå som et sørøverskib, der forhåbentlig ikke overgiver sig lige foreløbigt.