Saboteres: Vild stjerne er tam

Bebe Rexha minder måske nok om en realitystjerne, der lige fik lyst til at blive popstjerne, men newyorkeren havde altså platinsucces, inden hun for alvor blev sladdermagnet.

Den 31-årige sangerinde er aktuel med karrierens andet album, ’Better Mistakes’, der ganske overlagt forsøger at puste til hendes brandfarlige image som kaos i stiletter.

Men hun brænder ikke rigtigt igennem trods et flammende temperament.

For et par år siden afslørede Rexha, at hun har en bipolar lidelse, og stjernen vrænger om at ’sabotere det hun elsker’, ’kneppe sin eks’ og 'være sin egen værste fjende’ på et udspil, hvor det heftige tekstunivers dog falder sammen, fordi det ikke får musikalsk modspil.

Amok til sidst

Rexha placerer sig i en strømlinet stil på linje med Lady Gaga, Miley Cyrus og Ava Max uden at gøre en forskel, men med hjælp fra hitmagere som Burns og Greg Kurstin er der trods alt holdbare hooks på diskofile ’Sacrifice’ og pianoballaden ’Sabotage’.

Hovedpersonens ustyrlige tendenser hæmmes imidlertid af et tamt lydbillede, og det er svært at mobilisere sympati for hendes kvaler, når de iscenesættes, som om pladeselskabet har tvunget et kompromis ned over pladens ultrakorte sange.

Desværre får Rexha ikke desto mindre lov til at gå amok til sidst, hvor hun tilsat syndig smagløshed bruger brudstykker fra klassikerne ’That’s Amore’ og ’Bohemian Rhapsody’ på to aparte numre.

Det er pop uden realitetssans.