Seriøst dårlig: Stop den mand

Ed Sheeran er i øjeblikket viklet ind i en retssag, hvor han anklages for at have plagieret en klassiker af Marvin Gaye.

Man kan sagtens argumentere for, at hans popmusikalske forbrydelser mod menneskeheden de seneste 12 år burde være rigeligt til at anholde spillemanden og bure ham inde.

Nu foreligger der imidlertid nye beviser mod Sheeran i form af albummet ’-’.

Englænderens femte værk med matematiktitel er endnu en minusoplevelse, men dog på en lidt anden måde, end det plejer at være.

Sørgmodig hobbit

Denne gang er Sheeran nemlig seriøs, og selv om det er på en alvorlig baggrund, er det svært at tage alvorligt.

Afdæmpede ’-’ kredser om den ’angst, frygt og depression’, der ramte superstjernen, da hans kone fik konstateret kræft og hans bedste ven døde.

Den populære poppoet fra West Yorkshire drukner sine sange i metaforer om vand. Foto: Annie Leibovitz

Annonce:

Det er tunge sager, men når Sheeran klynker, virker det, som om det kan fikses ret let.

Han minder om en konfirmand, der er nedtrykt, fordi hans hvalp har fået en tegnestift i poten.

32-årige Sheeran er som hobbitten, der er forsvundet ind på sit værelse, efter han blev kaldt en undermåler i skolegården.

Vemodig trummerum

Taylor Swift ringede til sangskriver og producer Aaron Dessner fra The National, da hun ville være kunstnerisk på nedtonede ’Folklore’ og ’Evermore’, og hun har givet nummeret videre til vennen Sheeran.

Samarbejdet resulterer i samme kedelige, akustiske trummerum.

Der er habile hooks i ’End of Youth’ og ‘Sycamore’, som minder om en farveløs Lukas Graham, og typisk luftige melodier under ’Dusty’ og ’Spark’, men til førstesinglen, ’Eyes Closed’, hentede man alligevel hitmaskinen Max Martin for at peppe tristessen op.

Det lykkedes heller ikke.

Sheeran har truet med at stoppe karrieren, hvis han taber den verserende retssag. Musikelskere krydser fingre.