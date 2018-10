Seriøst? Populært band er helt til grin

Greta Van Fleet: 'Anthem of the Peaceful Army' (Republic/Universal) Ude 19. oktober

Greta Van Fleet er verdens mest opreklamerede rockband i denne uge, og herhjemme er kvartettens forestående koncert i København flyttet fra Store Vega til omtrent tre gange større Tap1 på grund af massiv efterspørgsel.

Man skulle tro, ingen havde hørt musikken.

Greta Van Fleet er Led Zeppelin Jam med en stribe numre, man knap nok kan karakterisere som opkomlingenes egne.

Amerikanerens debutalbum, ’Anthem of the Peaceful Army’, er overlæsset med så åbenlyse referencer til de legendariske englændere, at pladen kun har en berettigelse, hvis det ret utænkelige skulle ske, at Led Zeppelins musik pludseligt forsvandt fra solsystemet.

Uskyldigt gåpåmod

I så fald har vi jo også intetsigende Rival Sons og Inglorious samt herlige The Darkness, der da i det mindste tager pis på stilarten. Greta Van Fleet er ikke til at tage alvorligt.

Jimmy Page og Robert Plant stjal også fra de gamle bluesmestre. Ikonerne brugte immervæk bare tyvekosterne i en kreativ og ny kontekst.

Komplet med flagrende hippieæstetik efterligner Greta Van Fleet bare uden forbilledernes magi, mystik og mestermusikalitet, men de kompetente knægte kopierer trods alt tilsat et uskyldigt gåpåmod, der er ret afvæbnende.

Man skal være begravet under en pyramide for ikke at kende Led Zeppelin. Greta Van Fleet er bestemt ikke for kendere.