Sjælden panda giver et kram

Noah Benjamin Lennox’ kunstnernavn, Panda Bear, har aldrig været mere passende end på hans skønt meditative, sjette studiealbum, ’Buoys’.

Det virker, som om den sjældne, amerikanske panda lige har spist et ton euforiserende bambus. Det fredsommelige rovdyr er i hvert fald mere til yoga end kung-fu.

Tilsat en slags henslængt døsighed indhyller Lennox lytteren i et minimalistisk lydbillede bestående af akustiske guitarer, dybe beats og manipulerede vokaler.

’Buoys’ er melodisk, luftig og umiddelbart indtagende, men flere af kompositionerne glider ubemærket forbi, og man savner en forpligtende dimension i multitalentets lidt for ensartede og dagdrømmende sound.

Både som solist og med sit primære band, Animal Collective, har Lennox egentlig altid kreeret hypermoderne overbygninger på The Beach Boys’ mesterværk ’Pet Sounds’, der også er det grundlæggende forlæg for ’Buoys’.

Panda Bear anno 2019 er lyden af et krammekærligt kæledyr, hvis legesyge smitter på et vægtløst skvulpende udspil, som dog mangler kød og blod for at blive andet og mere end en musikalsk teddybjørn.