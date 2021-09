Skrev historie: Holder bare ikke

Den succesfulde rapstjerne Lil Nas X løber hurtigt tør for effektfulde sange på slingrende debutalbum

Da Lil Nas X lagde musikverdenen helt ned med megahittet ’Old Town Road’ for et par år siden, var det en stor triumf for den homoseksuelle rapper i en genre, der stadig døjer med homofobi.

Lil Nas X kom ud af skabet i 2019, men først nu kommer hans debutalbum, ’Montero’, som desværre ikke sidder lige i skabet.

Den 22-årige gut fra Georgia forener ellers hiphop og pop på iørefaldende facon i pladens begyndelse, hvor titelnummeret, ’Dead Right Now’, og ’Industry Baby’ er udstyret med habile hooks og melodier.

Det holder bare ikke. Efter den effektfulde start hænger for få sange fast i farten, når hitmageren på hæsblæsende vis vil en masse uden rigtigt at formå noget.

Ikke mærke ham

Guitardrevne ’That’s What I Want’ minder eksempelvis om den slags enerverende børnesange, som Ed Sheeran kan ryste ud af ærmet på selv en undertrøje.

‘I don’t fuck bitches - I’m queer’, forklarer han, men lidt senere fucker rapbitchen Megan Thee Stallion gevaldigt med ham, når hun suverænt spytter ham af ’Dolla Sign Slime’.

Lil Nas X savner vokal karisma som både rapper og sanger, og i en syntetisk produktion kan man ikke mærke ham, når han på det usammenhængende albums sidste tredjedel sætter tempoet ned med de melankolske og reflekterende ballader ’Sun Goes Down’, ’Life After Salem’ og ’Am I Dreaming’.

Som succesfuldt homoseksuelt fænomen har Lil Nas X allerede skrevet raphistorie, men selve hans musik går ikke over i historien.