Smagløs: Stjerne er kvalmende

Carrie Underwood: 'My Gift' (Capitol/Universal)

Det kunne gå bedre i USA. Guds eget land hærges som bekendt af raceuroligheder, skovbrande, orkaner, corona og Trump.

Men bare rolig. Nu er frelseren tilbage med mirakelkuren - Carrie Underwood har udsendt en juleplade.

Der er tre måneder til den rituelle forstoppelse med andefedt, men ’My Gift’ fremkalder kvalme allerede.

Sangerinden slog igennem i 2005 som vinder af ’American idol’, og siden er hun vitterlig blevet et amerikansk idol. Det er en status, hun misbruger på det skammeligste.

Den kristne darling fra Oklahoma priser Jesus på så ligbleg en facon, at man sjældent har glædet sig mindre til jul.

Inderligt ligegyldig

De fortærskede højtidsklassikere sovses ind i sirup, og orkesteret bag hende lyder, som om det er bygget af nylon, mens Underwood naturligvis leverer olympiske vokalpræstationer, der er så inderligt ligegyldige, at det skriger til himlen.

Hendes kvidren kammer helt over på ’O Come, All Ye Faithful’ og ’O Holy Night’, hvor man nærmest forventer, hun eksploderer som fuglen i ’Shrek’. Man håber det i hvert fald.

Underwood har også selv været i blækhuset. ’Let There Be Peace’ er divaens bud på en hulkende fredssang, der er virkelighedsfjern nok til, at Michael Jackson kipper med kistelåget.

Det burde ikke kunne blive mere skamløst. Men det kan det. På ’The Little Drummer Boy’ synger Underwood minsandten ’nuttet’ duet med sin femårige søn, Isaiah Fisher.

Så er det, man sætter Slayers ’South of Heaven’ på og konverterer til satanismen.