Sønnen død: Hjerteskærende

Steve Earle & The Dukes: 'J.T.' (New West/Border) Ude 4. januar

I countrymusikkens historie er 1. januar en mærkedag. Den dato steg genrekongen Hank Williams til himmels i 1953, og legenden Townes Van Zandt fulgte efter på årets første dag i 1997.

Sidstnævnte var det store forbillede for countrystjernen Steve Earle, der opkaldte sin førstefødte søn, sangskriveren Justin Townes Earle, efter den forpinte poet.

Nu er Justin selv borte. I en alder af blot 38 døde han af en utilsigtet overdosis i august.

Kæmpen døde ikke forgæves

4. januar ville Justin være blevet 39, og hans far markerer dagen med udgivelsen af albummet ’J.T.’, hvor han fortolker ti af sønnens sange.

Earle er nærmest blevet ekspert i disciplinen, for han har tidligere udsendt fornemme hyldestplader til sine læremestre Van Zandt og Guy Clark, og denne gang er hjerteblodet selvsagt endnu tykkere.

Uimodståeligt swing

Veteranen, der har været gift syv gange, var næppe den bedste far, Justin kunne have haft, men Earle Sr. svigter ham i hvert fald ikke på ’J.T.’.

Justin skrev gode sange. Steve gør dem endnu bedre.

Steve Earle i centrum for The Dukes, der har haft skiftende besætning gennem årene. Foto: Jacob Blickenstaff

I selskab med sit pragtfulde backingband, The Dukes, tilfører han repertoiret et uimodståeligt swing og en musikalitet, sønnen ikke beherskede.

Der er forløsende spjæt og liv i medrivende ’Champagne Corolla’ og ’Harlem River Blues’, mens ’Far Away In Another Town’ og ’The Saint of Lost Causes’ emmer af den dybe smerte, længsel og fortvivlelse, der tilsyneladende prægede Justins tilværelse.

Faderen tager endegyldigt afsked med sønnen på albummets sidste sang, ’Last Words’, som Steve selv har skrevet.

Hans tungsind er nærmest ubærligt. 4. januar bliver ikke nem at komme igennem.