Sort magi: Monumental triumf

Få bands fabrikerer en klassiker i løbet af en hel karriere. Black Sabbath leverede tre på ’Paranoid’. Og to andre sange burde have klassikerstatus.

Det fræsende titelnummer samt mægtige ’War Pigs’ og ’Iron Man’ er grundpiller i de lyssky hjørner af populærmusikkens hellige haller. Tony Iommis monumentale riffs kan man rive bygninger ned med.

Guitaristen er venstrehåndet, men på ’Paranoid’ er der intet kejtet ved hans enestående evne til at skabe riffs med en volumen som metalfabrikkerne hjemme i Birmingham.

Iommis skælvende dæmoni er mesterværkets basale styrke. Som Ozzy Osbournes forbilleder i The Beatles var Black Sabbath imidlertid en enhed, der fungerede med fire perfekt integrerede dele.

På jubilæumsversionen af ’Paranoid’, som oprindeligt udkom for 50 år siden, er der blandt ekstramaterialet to forrygende koncertoptagelser, der understreger, hvor suverænt Bill Ward og Geezer Butler swingede som rytmesektion.

Element af fare

Ozzys deliriske vræleri gav Black Sabbath det utilregnelige fareelement, konkurrenterne i Led Zeppelin og Deep Purple aldrig rigtig indeholdt, men galningen besad også en rørende nænsomhed.

Han betager på den psykedeliske odyssé ’Planet Caravan’, hvor urostifterne beviste, at de også formåede at sende lytteren langt ud i stratosfæren med en jazzet ballade.

’Planet Caravan’ burde have klassikerstatus. Det burde ’Fairies Wear Boots’ også.

Sidstnævnte er albummets afskedssalut, og i et accelererende vanvid cementerer Iommi sin rang af rifffyrste, mens Ozzy råber op om et lægebesøg, hvor han får at vide, han er gået for vidt med stofferne.

Millioner gik til gengæld ud og købte ’Paranoid’, og tusindvis dannede derefter bands. Ingen af dem udgav noget, der kunne måle sig med Black Sabbaths ultimative milepæl.

