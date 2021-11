SOS! ABBA har store problemer

ABBA er elsket og hadet. Hader man ABBA, er det fordi, man mener, kvartettens funklende hits er udtryk for kitsch.

Men når ABBA var bedst, hvilket de ofte var i 1970’erne, begik gruppen stor popkunst med håndværksmæssige kvaliteter på niveau med klassikere fra Bee Gees, The Beatles og Phil Spector.

Det er derfor, at deres første album i 40 år, ’Voyage’, har fået opmærksomhed som en månelanding ingen troede mulig.

Men ABBA rammer forbi. Pladen er en maveplasker.

Stadig musikalske

Benny Andersson og Björn Ulvaeus er stadig musikalske. Gutterne har jo nærmest skrevet discopoppens ABC.

Agnetha Fältskog og Anni-Frid Lyngstad kan stadig sjunge og kvidre, så falmede reklamer for shampoo og præservativer toner frem på nethinden.

Men det virker ikke rigtigt. Magien er væk. Miraklernes tid er forbi.

Problemet er primært indpakningen. ’Voyage’ lyder, som om milliardærerne havde et budget på fire pizzaer og en af de papvine, svenskerne altid drak på Roskilde i gamle dage.

Strygerne lyder som synthesizere. Endda billige synthesizere. Har de købt instrumenterne i Fætter BR? Åbenbart.

ABBA i studiet i hjembyen Stockholm under indspilningerne af deres niende album. Foto: Ludvig Andersson

Flere af sangene leder efter en musical eller et melodrama, de kan klamre sig til, men ABBA har ikke mistet melodien, og bag den kiksede emballage gemmer der sig flere fine popsange.

’Little Things’ er ikke en af dem. Det er en ukristelig styg julesang, som jo bliver endnu mere malplaceret, hvis man skulle finde på at høre ’Voyage’ i juni.

Sjæler om kæledyr

Blandt en håndfuld ballader rejser singleforløberen ’I Still Have Faith In You’ sig som en slags Titanic, der ikke går ned, mens ’I Can Be That Woman’ er tiltalende, indtil det går op for en, at sjæleren kredser om et kæledyr.

De keltiske plasticklange på ’When You Danced with Me’ er som en af de irske turistpubber, der ligger i enhver dansk by uden respekt for sig selv. Og Irland.

’Keep an Eye on Dan’ er udstyret med holdbart hook og dynamik, men produktionen er holdbar på linje med Eurovisons rædselskabinet, som enestående ABBA jo væltede uimodståeligt ud af i tidernes morgen.

Nu er tiden løbet fra dem, og selvom storhedstidens album heller ikke ligefrem bestod af hits fra start til slut, så skal vi være glade for, at ABBA har lovet at slutte med ’Voyage’.

Kun dem, der er håbløst forelsket i ABBA, vil kunne elske den omgang kitsch.