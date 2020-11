Stadig laber: På røven over Kylie

Miss Minogues popularitet er ikke, hvad den har været. Kylie elsker dog fortsat at være Kylie. Det smitter som en omgang syfilis, men gerne vil have.

På to år gamle ’Golden’ flirtede popstjernen med country, men der er en oplagt grund til, at hendes nye album hedder ’Disco’, og hun kaster sig over genren tilsat en entusiasme, som var der ophørsudsalg i hendes foretrukne lingeributik.

Kylie i krise: Falmet skønhed

I en alder af 52 styrer australieren dansegulvet, og fuldtræffere som ’Miss a Thing’, ’Last Chance’ og ‘I Love It’ strutter med grooves og beats, der truer med at dunke bunden ud af bækkenpartiet.

’Disco’ er en kærlighedserklæring til weekender i nattelivet, hvor man glemmer hverdagens trængsler, men Kylie husker historien og komplet med flyvske strygere, håndklap og blæsere er pladen et velklingende ekko af alt det gode fra Donna Summer til Daft Punk.

Kvidrende sangfugl

Den lille diva har solsystemets måske mindste stemme. Hun bruger den imidlertid med stor effekt, og sangfuglens vibrerende kvidren får repertoiret til at lette.

De danske hitmagere Daniel Davidsen og Peter Wallevik har været med til at skrive pragtfulde ’Magic’, der emmer af tryllestøv, og på et kvalitetsbevidst album snubler Kylie egentlig kun over den noget enerverende ’Where Does the Dj Go?’.

Afbrudt samleje med legenden

Veteranens glinsende svingom med stilarten er nærmest uundgåeligt ret standardiseret, men hendes charme, energi og sensualitet ville kunne give selv kammermusikken nyt liv.

Kylie er ustoppelig. Og når hun er bedst, er hun stadig ikke til at stå for.