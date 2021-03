Stakkel: Justin Bieber kollapser igen

Justin Bieber afslutter sit nye udspil med den stort anlagte ballade 'Lonely', hvor han redegør for, at det slet ikke er nemt at være forvokset barnestjerne.

Det er altså heller ikke nemt at høre på.

Helt væk: Håbløs Bieber er fortabt

Blot 13 måneder efter 'Changes', der blev et bemærkelsesværdigt flop, er Bieber klar med karrierens sjette studiealbum, 'Justice', som cementerer indtrykket af en stakkel blottet for ånd og indhold.

Sammenlignet med canadierens enormt stillestående forgænger så er der dog musikalske livstegn og tendens til spredt dynamik på de 16 aktuelle sange, men det siger absolut mest om forgængeren.

Den store frelser

I vanlig stil virker Bieber nærmest uinteresseret i materialet, og det forstår man egentlig godt, for den mekaniske sangskrivning og produktion præges i fornærmende grad af en klinisk og kønsløs følelseskulde.

Når popidolet på 'Unstable' synger om at være så stresset, at han ikke kan få luft, bliver man ikke ligefrem åndeløs, for musikken og selve sangerens fimsede falset er umenneskelig.

Superstjernen med sin kone, Hailey Baldwin, i New York sidste år. Foto: UMV/STAR MAX/IPx/Ritzau Scanpix

Han hylder hustruen Hailey Baldwin som sin store frelser på flere numre, men det er med en mangel på indlevelse, der signalerer, at de næppe kommer til at fejre sølvbryllup.

Pladen indeholder habilt håndværk i form af for eksempel melodien på '2 Much' og groovet under 'Deserve You', men her er ingen uomgængelige ørehængere, der truer tronen under The Weeknd, og selv Christopher er en popprins med mere appeal end Bieber.

Førsteelskeren: Uafbrudt samleje

Superstjernens groteske mangel på kontakt til den virkelige verden resulterer i, at han uden nærmere forklaring klipper taler af Martin Luther King ind mellem sange, der næppe kunne have mindre at gøre med frihedskæmperen.

Det er meget svært at høre på.