Stjerner går sammen i liberal alliance

Big Red Machine lyder unægtelig som en blanding af Bon Iver og The National, og det er ikke så mærkeligt, for bag duoens selvbetitlede første album står Justin Vernon og Aaron Dessner.

Makkerparret har skabt en tiltalende pophybrid med bærende elementer af flimrende, elektronisk folk, men selv om de næppe vil have, man kalder Big Red Machine et sideprojekt, så er det tydeligt, Vernon har gemt sine bedste idéer til Bon Iver, mens Dessner har gjort det samme til The National.

Kapaciteternes næstbedste indfald er imidlertid også værd at bruge tid på, og selvom pladen umiddelbart virker improviseret og lidt skødesløs, er der substans i samarbejdet.

- We better not fuck this up! synger Vernon med karakteristisk, manipuleret stemme på ‘Gratitude’, og det gør de såmænd ikke.

Lydbilledet savner dog dybde og stoflighed, men trods en noget kold og klangfattig produktion simrer sangene med en slags baldret skønhed som flot grundtone.

Vernons hang til skæv hiphop klæder ’Lyla’, der er blandt albummets mest dynamiske og bemærkelsesværdige numre. Langstrakte ’Omdb’ skiller sig ud med brug af tunge dubeffekter, og piano og gospelvokal får titlen på ’Hymnostic’ til at give mening.

Big Red Machine bliver nok ingens nye favoritband, men hvis det gamle hedder Bon Iver eller The National, er der ingen grund til at snyde sig for en inspireret afstikker.