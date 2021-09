Stoffer og sex: Afsindig nedtur

Genudgivelse beviser, at Black Sabbaths vilde 'Technical Ecstasy' ikke er så skidt som dens renomme

’Technical Ecstasy’ regnes som albummet, hvor Black Sabbaths nedtur begynder. Og det er korrekt. Det siger imidlertid mest om den svimlende optur, legenderne var på i årene forinden.

Det udskældte album fra 1976 er seneste tilføjelse i legendernes række af genudgivelser, og sammenligner man med mesterværket 'Paranoid’, er det noget af et makværk, men det er altså ikke let at finde en vægtigere tung rockskive i 2021.

Afsindigt kaotiske ’Technical Ecstasy’ blev indspillet i Miami, og de blege englændere var både på stranden og stoffer. Bandet skejede også ud rent musikalsk.

Der eksperimenteres heftigt med keyboards og et mere glinsende lydbillede, der dog til tider flakker noget ud af fokus, men Black Sabbaths fundamentale kvaliteter fornægter sig ikke.

Perverteret epos

Tony Iommi leverer endnu et galoperende monsterriff til ’Back Street Kids’, mens ’Rock ’N’ Roll Doctor’ er en herlig boogie om kokain.

’Dirty Women’ imponerer som perverteret epos fra prostitutionens rendesten, og selvom fortællingen ikke hænger bare nogenlunde sammen, så er der altså smæk for skillingerne, når riffet blæser dørkarmen af.

Black Sabbath - fra venstre: Bill Ward, Ozzy Osbourne, Tony Iommi og Geezer Butler. Foto: Sam Emerson

Uforlignelige Ozzy Osbourne hyler og skriger tilsat vanligt vanvid, men på balladen ’It’s Alright’, der minder en hel del om The Beatles, overlader frontmanden undtagelsesvis mikrofonen til den kært syngende trommeslager Bill Ward.

Luksusudgavens ekstramateriale indeholder interessante alternative versioner af sangene, hvor den ellers noget overlæssede produktion er skrællet af, og en koncertoptagelse demonstrerer, at urostifterne fortsat var både vilde og voldsomme på scenekanten.

’Technical Ecstasy’ er begyndelsen på enden for Black Sabbath. Men de sparkede stadig røv.