Superband giver garanti for sommer

Musikalsk taler The Mavericks et sprog, alle kan forstå, og man behøver heller ikke at kunne spansk for at leve sig ind i veteranernes første album, der ikke er på engelsk.

'En Español' emmer af svajende palmer, kølig sangria og kulørte lamper, mens frontmand Raul Malo crooner om romantik, så skjorten blafrer.

Albummet er sangerens kærlighedserklæring til den store latinske poptradition, han blev født ind i som cubansk-amerikaner i en musikglad familie i Miami.

'En Español' indeholder fortolkninger af sange, Malo voksede op med, men samtidig har The Mavericks skrevet en håndfuld nye numre, der læner sig op ad de gamle tårepersere, som blandt andre Javier Solís, Julio Iglesias og Los Panchos oprindeligt gjorde berømte.

Lifligt krydderi

Konceptet er et ideelt match for kvartettens flamboyante musikalitet og ubesværede swing, så nostalgien tindrer, når d’herrer indtager dansegulvet med både sjælere og fiesta.

Åbningsnummeret ’La Sitiera’ er nærmest en melodramatisk spillefilm på seks minutter, og der er dømt desperado-stemning gennem ’Sombras Nada Más’, hvor guitaristen Eddie Perez duellerer med sit instrument, som var det tyrefægtning.

Arrangementerne er udsøgte med liflig brug af cubansk og mexicansk krydderi, men Malos majestætiske stemmepragt er ingrediensen, der holder sammen på endnu en boblende musikalsk cocktail fra et sjældent forrygende orkester.

'En Español' forlænger sommernætterne langt ind i efteråret, og i disse coronatider er det en sikker chartersucces med solgaranti.