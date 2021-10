Superband indhentet af døden

Mastodon: 'Hushed and Grim' (Reprise/Warner) Ude 29. oktober

Mastodons sanger og bassist, Troy Sanders, udtalte engang, at metalbandet skaber musik, som man snitter i et stykke træ.

På kvartettens ottende studiealbum, ’Hushed and Grim’, bevæger de sig længere og dybere ind i den mørke skov, der udgør deres eventyrlige og evigt fascinerende univers.

Døden følger Mastodon som en skygge, og efter gruppens foregående album har kredset om familiemedlemmers endeligt, så er det nye opus præget af, at deres mangeårige manager, Nick John, gik bort på grund af kræftsygdom i 2018.

Smerten er efterhånden en selvfølgelighed i amerikanernes vældige lydunivers, men den påtrængende forudsigelighed pulveriseres af en kraftpræstation med blod, sved og tårer i hver en tone.

Holder stien ren

Episk er en underdrivelse, når ’Hushed and Grim’ strækker sig over 86 minutter, som forvaltes tilsat overvældende musikalske kundskaber og en respektindgydende insisteren på at holde sin sti ren.

Brent Hinds i aktion for Mastodon, der spiller på næste års Copenhell. Foto: Amy Harris/AP/Ritzau Scanpix

Mastodon snedkererer tålmodigt videre på deres livsværk uden at skeje ud med radikale nye påfund, men i bandets kontinuerlige evolution mod et mindre metallisk og mere rocket og melodisk udtryk tager de små sidespring.

’The Beast’ er næsten en countryballade, og ’Sickle and Peace’ har et nærmest jazzet swing, mens spacy ’Skeleton of Splendor’ strækker helt ud i stratosfæren.

Mastodon drysser mellemøstligt krydderi over ’Dagger’, inden de forløser tungsindet til sidst med ’Eyes of Serpents’ og afsluttende 'Gigantium’, som svæver væk på strygere.

Døden lever videre i næverne på dette utrolige orkester, der har skåret endnu en skive, som får træerne til at vokse ind i himlen.