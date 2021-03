Supergruppe i vildt comeback

’Tonic Immobility’ betyder populært sagt at spille død. Så det giver absolut ingen mening, at det er titlen på Tomahawks mildest talt livlige comebackalbum.

Den amerikanske supergruppe med Faith No Mores allestedsnærværende Mike Patton i front spræller hensynsløst på kvartettens medrivende første udspil i otte år.

Motherfuckers gik forkert

Veteranerne går til opgaven, som om det ikke er en opgave. Tomahawk er snarere en legeplads for voksne. Et anarkistisk fristed drevet af lyst.

Kvartettens barokke og uforudsigeligt strittende blanding af rock, postpunk, metal og tilmed jazz emmer simpelthen af uspoleret entusiasme, og uden at sprænge rammerne for deres smældende sound, så fremturer kapaciteterne, som om de former hybriden for første gang.

Gyldent popøjeblik

Duane Denisons spændstige riffs driver Tomahawk uimodståeligt frem på sange som ’Valentine Shine’, ’Business Casual’ og ‘Dog Eat Dog’, men ganske organisk opererer bandet også med spooky stemninger, radbrækkende grooves og tilmed et gyldent popøjeblik under spaghettiwesternen ’Doomsday Fatigue’.

Patton har i årenes løb beriget så mange udgivelser med sin orgastiske vokalakrobatik, at man efterhånden tager hans utrolige evner for givet.

Supergruppe massakrerer det hele

Ikke desto mindre er sangerens spruttende vanvid stadig vildt bemærkelsesværdigt, og hans idérigdom, kreativitet og variation er stærkt medrivende til at gøre ’Tonic Immobility’ til en sprudlende oplevelse.

Tomahawk er ikke døde længere. De er genopstået. Og spillevende.