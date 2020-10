Supergruppe massakrerer det hele

Mr. Bungle: 'The Raging Wrath of the Easter Bunny Demo' (Ipecac/Border) Ude 30. oktober

Mr. Bungle har altid været uforudsigelige. Men bandets fjerde album er uforudsigeligt som aldrig før.

Efter en pladepause på ikke mindre end 21 år er Mr. Bungle tilbage med ’The Raging Wrath of the Easter Bunny Demo’, der bryder radikalt med det californiske kultorkesters sædvanlige genre-anarki og i stedet præsenterer relativ traditionel thrash metal.

Som titlen antyder har gruppen genindspillet materialet fra et demobånd, som de oprindeligt lavede i 1986, og det er der kommet en fuldkommen forrygende omgang herlig hærg ud af.

Veteranerne fremturer simpelthen med en entusiasme, så man skulle tro, de stadig var teenagere. Det er umuligt at stå for.

Smittende vanvid

Mr. Bungle er til lejligheden udvidet med guitaristen Scott Ian fra Anthrax og ikke mindst trommeslageren Dave Lombardo, der har en glorværdig fortid i Slayer.

Sidstnævnte legende fører kvintetten furiøst gennem afsindigt tempotossede højdepunkter som ‘Spreading the Thighs of Death’, ‘Sudden Death’ og ’Raping Your Mind’, mens den evindeligt spruttende frontmand, Mike Patton, understreger, at han fortsat er en af de mest ekvilibristiske vokalister i showbiz.

Mr. Bungles vulkanagtige attitude, radbrækkende breaks og speedede vanvid smitter i en grad, så man får en ubændig trang til at headbange, spille luftguitar og lufttrommer samt grine hysterisk. Vel at mærke på samme tid.

En sjælden overraskelse. Fra et sjældent orkester.