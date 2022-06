Superstjerne uden tænder

Der er noget elskeligt over Post Malone, men han er godt nok svær at holde af.

Amerikanerens hvalpede charme logrer fra karrierens fjerde album, ’Twelve Carat Toothache’, og alligevel sidder man tilbage med en tom fornemmelse af at være i selskab med et tandløst tøjdyr.

’Wrapped Around Your Finger’, ’Wasting Angels’ og ‘I Like You (A Happier Song)’ er nærmest børnesange.

Mandens grundlæggende problem er hans ekstremt strømlinede produktioner, som udviser absolut ingen interesse i at give popkunsten en kunstnerisk dimension.

Bisser i brandert

Samarbejdet med hitmageren Louis Bell, der ganske sigende også har Justin Bieber på synderegisteret, programmerer den syngende rappers boblende personlighed og indtrængende vokal langt ud af produktet som et udtryk for noget nær skræmmende ensretning.

Post Malone på Smukfest anno 2018 - i år er newyorkeren topnavn på Roskilde Festival. Foto: Per Lange

Undtagelsesvis kan man mærke Post Malone på den dystre ’Insane’, og ’Lemon Tree’ betoner hans hang til country på klædelig vis, mens groteske ’Love/Hate Letter to Alcohol’ såmænd er en sang om at miste diamantbisserne i en brandert.

Det er åbenbart ikke nemt at være berømt, og det er heller ikke helt let at høre på.

Den martrede superstjerne beretter selvransagende om det sædvanlige kendisbøvl, så man ikke får synderligt ondt af ham.

Gæster som Doja Cat, Gunna, Fleet Foxes, The Kid Laroi og The Weeknd gør ingen forskel. I hvert fald ikke til det bedre.

Post Malone kan formentlig sagtens selv, men det er, som om vi først kommer til at opleve det, når han dropper de kommercielle ambitioner og får nogle musikalske.