Tandløst: Metallica med gebis

På coveret til Metallicas nye album ses en violin, der bliver pulveriseret. Inde bag omslaget et det nu snarere bandets sange, som lider overlast.

20 år efter Metallica indspillede det drønpopulære livealbum ’S&M’, gentog de i fjor seancen hjemme i San Francisco med det lokale symfoniorkester, og det er nu mundet ud i suspekte ’S&M2’.

Hvis klodens største metalband blev bedre af at blive bakket op af strygere og blæsere, så ville de vel ikke nøjes med bas, trommer og guitarer til dagligt, og hurlumhejet forbliver en kuriositet i kvartettens mægtige katalog.

Sange som ’Master of Puppets’, ’Enter Sandman’ og ’For Whom the Bell Tolls’ er umulige at holde nede, men symfonikerne er en klods om benene på James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett og Robert Trujillo.

Forbløffende eufori

Et ømt horn kommer nærmest i vejen for fremadbuldrende ’Moth Into Flame’, og kun undtagelsesvis fungerer forsøget på ’The Day That Never Comes’ og en forbløffende euforisk ’The Memory Remains’.

I forhold til ’S&M’ har Metallica en stribe nyere numre på repertoiret, mens orkesteret får mere plads denne gang med blandt andet en uforløst version af den russiske komponist Alexander Mosolovs ’Iron Foundry’.

Man kan glæde sig over, at lyden er noget bedre, end da veteranerne var i Parken sidste sommer, men når symfoniorkestrets bassist, Scott Pingel, fortolker Cliff Burtons ’(Anesthesia) Pulling Teeth’, så føles det unægteligt som at få hevet overmunden ud.

’S&M2’ er Metallica med gebis, og efter 143 udmarvende minutter får man lyst til at sætte tænderne i en ridset vinylkopi af uopslidelige ’Kill ’Em All’, hvor legenderne virkelig bed fra sig.