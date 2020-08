The Killers: De er dræbende

The Killers: 'Imploding the Mirage' (Island/Universal)

Det er, som om ingen vil være verdens største band længere.

AC/DC og The Rolling Stones er i dvaletilstand, Kings of Leon og Muse svigtede, da de havde chancen, mens U2 og Coldplay floppede bemærkelsesværdigt med deres seneste album.

The Killers har længe stået klar i kulissen, men de kommer utvivlsomt heller ikke helt ud til masserne med skive nummer seks, ’Imploding the Mirage’.

Lydmæssigt er bandet dog kæmpestore. Det er deres sange bare ikke.

Febrilsk forsøg

I en vildt opblæst produktion pumper The Killers løs i et febrilsk forsøg på at opnå den medrivende gennemslagskraft, som sjældent indtræffer. Det er dræbende i længden.

Skamløst iørefaldende ’Caution’ sidder undtagelsesvis lige i det berømte skab blandt mange andre svulstige tiltag, der ellers er lige til sokkehylden.

The Killers virker åbenlyst inspireret af The War On Drugs på en skæring som ’Running Towards a Place’, og forbilledernes frontmand, Adam Granduciel, medvirker sågar på et andet af albummets numre.

Hverken Granduciel eller de andre prominente gæster, k.d. lang og Lindsey Buckingham, gør imidlertid en forskel på en plade, der klinger højt og hult.

Om ikke andet er The Killers en stor skuffelse.