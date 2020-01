Tidløs klasse: Legenderne kan endnu

Når Pet Shop Boys til sommer besøger Viborg er det med englændernes nye album ’Hotspot’ i bagagen, men turnéen bærer såmænd titlen ’Dreamworld: The Greatest Hits Live’.

Det siger unægtelig en hel del om, at Pet Shop Boys har opgivet at konkurrere med deres hitspækkede bagkatalog, og 14 år efter de senest havde en single på top ti i hjemlandet, udgiver de nu kun plader for fanklubbens skyld.

Og ikke mindst deres egen.

Det lyder, som om de stadig nyder at være Pet Shop Boys på ’Hotspot’, der er hverken mere eller mindre end endnu et velskrevet og veldrejet album fra en særlig duo i pophistorien.

Sangene står noget skarpere end det tågede pladecover, og fra discobaskerne ’Will-o-the-Wisp’, ’Monkey Business’ og ’Wedding in Berlin’ til balladerne ’You Are the One’, ’Hoping for a Miracle’ og ’Burning the Heather’ er det en fornøjelse at opleve, at et næsten 40 år gammelt makkerpar stadig gider gøre sig umage.

Opkomlingene Years & Years medvirker på driftssikre ’Dreamland’, men veteranerne har ikke brug for hjælp, selvom salget i de gamle drenges kæledyrsbutik ikke er, hvad det har været.

Popularitet er et flygtigt fænomen i showbiz. I særtilfældet Pet Shop Boys er klasse anderledes permanent.