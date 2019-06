Tilbage: Superduo rocker igen

The Black Keys er tilbage efter karrierens længste pladepause. De har ikke brugt tiden på at redefinere deres stil. Det er både godt og skidt.

Duoens niende album hedder passende ’Let’s Rock’. Efter den relativt grænsesøgende forgænger, ’Turn Blue’ fra 2014, vender The Black Keys hovedsagelig retur til deres basalt rockende udgangspunkt.

Det gør absolut ingenting, når makkerparret mestrer selvsikkert, struttende bluesrock’n’roll på medrivende skæringer som ’Eagle Birds’ og uimodståelige ’Lo/Hi’, der vugger henover et pragtfuldt ZZ Top-groove.

I længden bliver ’Let’s Rock’ dog lidt for genkendelig, og man savner mere radikale nybrud i amerikanernes flossede garagesound. De nøjes med nuanceforskelle.

Flimrende æstetik

Sanger Dan Auerbach udgav den vidunderlige soloplade ’Waiting on a Song’ i 2017, hvor han på fornem vis duperede med rigt melodisk sangskrivning og småpsykedelisk sommerpop.

Den flimrende æstetik changerer videre på ’Let’s Rock’ i form af besnærende ’Walk Across the Water’ og ’Sit Around and Miss You’, som nænsomt viser en mere moden side af The Black Keys og deres frontmand, der stadig har kvaler med kvinderne.

Dem har han tilsyneladende ikke været heldig med. Hans forhold til trommeslager Patrick Carney er mere harmonisk.

De to gamle venner har lavet endnu en glimrende skive. Den rocker. Men den rokker ikke ved indtrykket af The Black Keys.