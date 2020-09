Træt af pis: Han er fantastisk

Brent Cobb: 'Keep 'Em on They Toes' (Ol' Buddy/Border) Ude 2. oktober

På ‘Keep 'Em on They Toes’ lyder Brent Cobb som en cowboy, der har løbet hornene af sig uden at være faldet til patten.

Countryrockeren er træt af pis og har søgt tilflugt i familiens skød. Og naturen i hjemstaten Georgia. På albummets afsluttende ’Little Stuff’ finder han ’peace and paradise beneath the pines’.

Sådan får man det omtrent også, når man lytter til amerikanerens svalende meditationer over livet, kærligheden og ikke mindst sjælefreden.

‘Keep 'Em on They Toes’ er så tilbagelænet, at han nærmest falder bagover. Af bar benovelse gør lytteren det samme. Vel at mærke i slowmotion.

Underspillet snilde

Cobb har trukket tempoet helt ud af sine vidunderligt, knirkende grooves, og til forskel fra den ellers medrivende forgænger, to år gamle ’Providence Canyon’, der emmede af J.J. Cale og Lynyrd Skynyrd, så flytter han sig bestyrket ud af forbilledernes skygge med en stribe varme og vedkommende sange.

Pladens 37 minutter er spækket med overskudsagtig instrumentering og pragtfulde detaljer, der får materialet til at gløde af liv. Det er simpelthen en fryd for ørerne.

På sin egen stilfærdige facon pisser Cobb territoriet af, når tidsånden bliver for dårlig og presser sig på, og tilsat underspillet snilde får han afløb for sin lede med sange som titelnummeret og ’Shut Up and Sing’.

Dem, der råber højest, har sjældent noget at sige. Cobb nærmest hvisker.