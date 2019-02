Træt af pis? Lyt til ham her

Den australske veteran Robert Forster skriver usædvanligt gode popsange i en dårlig tid for genren

I et interview i The Guardian for nylig spurgte Neil Tennant fra Pet Shop Boys undrende sig selv, hvor kunsten og poesien var blevet af i popverdenen.

Det korte svar er naturligvis, at den er tvunget ud af selvfedme, sex og stupiditet, men der er faktisk stadig nogle enkelte, der håndhæver de gamle dyder.

En af de bedste er Robert Forster.

Se også: Skæv pophelt: Det grå guld glimtede

Den australske sangskriver og elegantier glimter atter på ’Inferno’, som er et karakteristisk vittigt og vedkommende album fra en mand, der måske nok er ude af trit med tidsånden, men til gengæld skriver veteranen tidløse popnumre.

Pedantisk omhu

Selv når han på pågående ’Inferno (Brisbane in Summer)’ synger om hjembyens kvælende hedebølge, bevarer han det kølige overblik, og pladen er en underspillet opvisning i begrænsningens kunst.

61-årige Forster voksede måske nok op med protopunk og Bob Dylan, men han er en litterær minimalist i Leonard Cohens fodspor, hvor hvert et ord er valgt med pedantisk omhu.

Se også: Død, druk og ABBA på heroin

Han har blik for alt fra hverdagens trivialiteter til filmiske familiefortællinger, og han ironiserer herligt over berømmelse og snobberi.

Se også: Når poesien bare spiller

Skeletagtige ’Inferno’ er sprød og velklingende i en spartansk produktion, men et rigt melodisk og poetisk album fra en udsøgt begavelse.

Forster er den gode sangs guardian.