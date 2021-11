Tudefjæs: Stop dig selv, Adele

Adele har ondt af sig selv på '30'. Kærligheden gør ondt, selvhadet gør ondt, og tømmermændene gør ondt.

Til sidst gør det også ondt på lytteren. Dog ikke på en måde, så man får medlidenhed med Adele. Snarere tværtimod.

Divaens højstemte tuderi kan være anstrengende, og når hun mister jordforbindelsen med en grådkvalt monolog under ’My Little Love’, der handler om arvingen, mister man tålmodigheden.

På scenen er sangerinden selvironisk og sjov. På pladen er hun selvhøjtidelig og kedelig.

’30’ er et melodrama uden hverken de helt store melodier eller ægte drama. Det er medrivende og rørende som Facebooks billeder af babyer, hundehvalpe og solskoldede kærestepar i Dubai.

Går i hofterne

Blandt en byge af de obligatoriske pianoballader, hvor 33-årige Adele hviner, skråler og kvidrer, så man kan se hendes patosfyldte håndbevægelser for sig, er der sporadisk tendens til 'gang i den'.

Mezzosopranen fra London lufter minsandten ud i elendigheden med et dansabelt reggaebeat på 'Cry Your Heart Out’, mens ’Oh My God’ går i hofterne med et dynamisk groove.

Fløjtende 'Can I Get It' minder i alarmerende grad om Ed Sheeran, og den relativt frejdige skæring er da også delvist skrevet af svenske Max Martin, som har samarbejdet med rødtoppen. Samt alle andre.

Efter en lang pause er Adele tilbage i offentlighedens søgelys - sådan da. Foto: Allen J. Schaben/Getty Images

Californiske Greg Kurstin, der er en anden af popstjernernes meget brugte hitmagere, står for størstedelen af '30'. Måske derfor fremstår lydbilledet som samlebåndsarbejde, man har været udsat for før.

Åbningsnummeret 'Strangers by Nature' er nærmest Disney, men orkesterets klang er billig, så man skulle ikke tro, Adele er milliardær.

Hun kommer til at tjene lidt mere på '30', der er kørt i stilling som årets største blockbuster, men ingen er som bekendt blevet lykkelig af penge.

Lad os håbe, Adele snart viser sig at være undtagelsen.