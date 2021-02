Popstjernen The Weeknd præsenterer cremen af karrieren på potent opsamling med hit på hit på hit

The Weeknd: 'The Highlights' (Republic/Universal) Ude 5. februar

The Weeknd cementerer sin status som en af tidens største stjerner i showbusiness, når han i weekenden står for underholdningen ved Super Bowls halvlegsshow og optræder for over 100 millioner tv-seere.

Det 30-årige popidol fra Toronto markerer den massive begivenhed med ’The Highlights’, der minsandten lever op til titlen ved at præsentere 18 højdepunkter fra hans ti år lange succeskarriere.

Opsamlingen er kærkommen, for kvalitetskontrollen på The Weeknds regulære album er ustabil på niveau med den mentale tilstand, der kendetegner flere af hans sange.

The Weeknd alias Abel Makkonen Tesfaye adskiller sig ikke blot fra hitlisterivaler som Ed Sheeran, Adele og Justin Bieber ved at være bedre - han er også langt mere funky, flabet og fordærvet.

The Weeknd i Royal Arena på Amager, hvor han atter giver en udsolgt koncert 6. oktober. Foto: Stine Tidsvilde

Canadierens falset har et troværdigt afsæt, når han synger om syg kærlighed, syge stoffer og syg sex.

Han har gennemskuet stjernetilværelsens meningsløshed og vanvid, men han er hooked og ikke i stand til at ryste det af sig på paranoide nøglenumre som ’Heartless’, ’Starboy’ og ’The Hills’.

Sidstnævntes mantra lyder, ‘When I'm fucked up, that's the real me’. Førsteelskeren fucker med en del kvinder på ’The Highlights’, men han fucker ikke ret meget op på en fornem kollektion af potente sange.

Afbrudt samleje i Royal Arena

Mens The Weeknds koncert i Royal Arena i 2017 føltes som et afbrudt samleje, så er ’The Highlights’ et stort set uafbrudt samleje på 78 minutter, hvor han først falder lidt af på den til sidst.

Inden da har manden flashet formatet med blændende ’Blinding Lights’, ’Can't Feel My Face’, ’I Feel It Coming’ og alle de andre. Hans største problem på søndag bliver at få plads til dem alle.