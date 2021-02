Uimodståelig: Hun er mageløs

Nancy Sinatra: 'Start Walkin' 1965-1976' (Light in the Attic/Border) Ude 5. februar

Debutanten Dopha er popscenens seneste, overvurderede darling herhjemme. Jyden er åbenlyst inspireret af skamløst overvurderede Lana Del Rey, der har fået succes i fodsporene på musikverdenens måske mest berømte støvler.

De tilhører Nancy Sinatra. Og hun kan ikke overvurderes.

Legenden er naturligvis primært kendt for klassikeren ’These Boots Are Made for Walkin’’, men den fornemt udførte opsamling ’Start Walkin' 1965-1976’ minder om, at hun er meget mere end et one-hit wonder.

Midt i 60’erne spyttede amerikaneren tyggegummipoppen ud og sang om begær, stoffer og sex tilsat en frygtløs attitude, der gjorde op med tidens dydige og føjelige kvindeportrætter.

Dragende duetter

Som Frank Sinatras datter fik Nancy ikke sin tindrende stemmepragt og sans for timing fra fremmede, og hendes frække og flabede stil var rapkæftet som en sketch med faderen og Dean Martin.

Hun blev formidabelt iscenesat af blandt andre kapaciteterne Glen Campbell, Billy Strange, James Burton og ikke mindst enigmatiske Lee Hazlewood, der skrev, producerede og medvirkede på hendes mest fængslende sange.

Nancy Sinatra og Lee Hazlewood - sangskriveren med moustachen døde af nyrekræft i 2007. Foto: Paul Ferrara

Især ’Some Velvet Morning’ og ’Summer Wine’ er enestående singler, hvor Hazlewoods gådefulde flair for excentriske løsninger munder ud i uimodståeligt dragende duetter. De erotiske spændinger mellem hitmagerens mørke baryton og Sinatras lyse sopran slår gnister som noget pirrende depraveret.

Hazlewoods materiale er præget af westernmystik og har fascinationsgrad på linje med B-film, man ikke kan fjerne øjnene fra.

Forsvunden diva: Hits, sex og mystik

Nancy var født til Hollywood, og Quentin Tarantino brugte ildevarslende ’Bang Bang’ i ’Kill Bill’, mens hun serverede storslåede ’You Only Live Twice’ for James Bond.

’Start Walkin' 1965-1976’ er spækket med magiske øjeblikke, og selv knap så fantastiske sange som ’So Long, Babe’ og ’Arkansas Coal (Suite)’ lyder bare fantastiske i overdådigt funklende arrangementer fra poppens glansperiode.

Nancy Sinatra er den perfekte, uopnåelig stjerne og så særlig, hun ikke kan kopieres. Ingen fylder hendes støvler.