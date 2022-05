Ustyrlig: Druk, damer og drab

Delbert McClinton har pensioneret sig selv fra turnélivet efter seks årtier på landevejen, men i en alder af 81 udsender The Godfather of Americana Music stadig skiver, der så sandelig er i live.

’Outdated Emotion’ er en ustyrligt swingende kærlighedserklæring til en stribe sange, som prægede hans ungdom, så hvis Hank Williams, Jimmy Reed og Ray Charles vender sig i deres grav, er det fordi, der ikke er plads til at danse.

På nærmest naturstridig vis besidder Delbert McClintons berusende blanding af blues, soul, country, jazz og rock’n’roll fortsat en uimodståeligt flabet kvalitet, og med backing af et førsteklasses band gynger materialet forbilledligt.

Det er eviggyldige sange om druk, damer og drab, som veteranen fra Texas bider sig fast i med sin karakteristisk galpende vokalstil, der altid antyder, at tungen hænger sidelæns ud af kæften på ham, når han er i studiet.

Uhøvlet lydbillede

’Ain’t That Lovin’ You’ rocker helt nede under gulvbrædderne, og i et herligt uhøvlet lydbillede falder oldtimeren aldrig for fristelsen til at forsøde sin rustikke stil.

’Long Tall Sally’ orker man jo næsten ikke at høre igen, men det gør man med Delbert McClinton, der losser til den, som var det en køter i hans køleskab.

’Outdated Emotion’ indeholder også en håndfuld både nye og gamle af mandens egne sange, og han genindspiller blandt andet ’Two Step Too’, så den knirker endnu mere pragtfuldt.

Delbert McClinton er træt af det hele på afsluttende ’Call Me a Cab’, men lad os håbe legenden bliver hængende lidt endnu.

Den slags laver de ikke længere.