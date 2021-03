Utrolig: 88 år og sparker stadig røv

Loretta Lynn: 'Still Woman Enough' (Legacy/Sony) Ude 19. marts

Loretta Lynn er ikke 87 længere. Men hverken de senere års slagtilfælde, knæoperation eller en brækket hofte kan stoppe countrylegenden.

Hun var sejere end en sadeltaske, da hun slog igennem i 1960’erne med slagfærdige singler som ’Don't Come Home A-Drinkin' (With Lovin' on Your Mind)’ og ’You Ain't Woman Enough (To Take My Man)’, og det er hun stadig, når hun slår fra sig på ’Still Woman Enough’.

Albummet er det tredje i en række af fornemme udgivelser, hvor Lynn genindspiller sine gamle nøglenumre og spæder op med nyt materiale og covers.

Det nostalgiske koncept er lidt letkøbt, men der er til gengæld ikke noget discount over resultatet, når ikonet støver myten om sig selv af med manér i et rustikt knirkende lydbillede.

Sjælden ømhed

Titelnummeret til ’Still Woman Enough’ er en nyskrevet slagsang, der fører Lynns bramfri livssyn og attitude ind i endnu et årti som et troværdigt selvportræt af en elskværdig kulminedatter, der snart fylder 89.

Veteranens stemme er i imponerende stand med kraft og klarhed, men skivens mest rørende stund indtræffer faktisk, når hun reciterer signatursangen ’Coal Miner's Daughter’ tilsat sjælden ømhed.

Lynn synger gospelhymnen ’Where No One Stands Alone’, så kirkeklokkerne bimler, mens hun minder om sin mortalitet med blandt andet en livlig version af Hank Williams’ evergreen ’I Saw the Light’.

Det ret forudsigelige udspil er imidlertid ikke uden skønhedsfejl, som når Margo Price, Reba McEntire og især Tanya Tucker fremstår forstyrrende på sange, hvor hovedpersonen kan selv.

53 år efter Lynn truede en rivalinde med tæv på hittet ’Fist City’, sparker hun fortsat røv.