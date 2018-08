Utrolig: Legende genopliver sig selv

Paul Simon: 'In the Blue Light' (Legacy/Sony) Ude 7. september

Paul Simons afskedsturné slutter 22. september i Queens, New York, hvor han voksede op i 1950’erne, men det betyder ikke, han er en færdig mand.

I hvert fald ikke musikalsk.

På ’In the Blue Light’ genopfinder Simon ti af sit bagkatalogs mindre kendte sange tilsat en sprudlende kreativitet, inspiration og nysgerrighed, der er ret enestående for et popikon, som snart fylder 77.

Da veteranens Homeward Bound: The Farewell Tour nåede til Royal Arena i juli, gav han appetitvækkende smagsprøver på pladen i form af forbløffende fortolkninger af ’Rene and Georgette Magritte with Their Dog After the War’ og ’Can’t Run But’, hvor han samarbejdede med de klassiske musikere i yMusic.

Mirakuløs stemme

Simon og kammerensemblets radikale studieversioner er ligeså slående, men hovedpersonen leger med mange andre idéer, kapaciteter og udtryk gennem 44 minutter, hvor han fremstår frigjort af forventninger til at skulle præstere.

Det er nærmest, som om han kun har lavet pladen for sin egen skyld. Det har han måske også, men det er vidunderligt at få lov til at lytte med.

Legenden vælger hele fire sange fra ’You’re the One’, der fraset musicalprojektet ’Songs from The Capeman’ nok er hans svageste album.

Ikke desto mindre efterlades kærlighedserklæringen ’Darling Lorraine’ nu helt vægtløst, og satiriske ’Pigs, Sheep and Wolves’ nyder godt af en tur til New Orleans med trompetisten Wynton Marsalis.

Simon befinder sig i sin karrieres sene vinter, men den melankolske tone på ’In the Blue Light’ gløder mere af indian summer end efterår, mens eneren stadig synger så forbavsende uhindret og mageløst klart, at det tangerer et mirakel.

Mesteren har snart færdiggjort sin sidste turné. Han er forhåbentlig ikke færdig med at udgive fantastisk musik.