Utrolig politikvinde tillader alt

Joan As Police Woman & Tony Allen & Dave Okumu: 'The Solution Is Restless' (PIAS/Border) Ude 5. november

Joan Wasser kalder sig stadig Joan As Police Woman, når hun laver pragtfuldt pirrende musik, men kunstnernavnet bliver mere og mere misvisende.

Alt er nemlig tilladt, når den amerikanske kapacitet bestemmer.

Sublime ’Damned Devotion’ fra 2018 var hendes hidtil mest velskrevne og melodiske bud på moderne, sensuel soul, og siden har hun imponeret med et sprudlende livealbum og en karakteristisk vovet coverplade.

Sangskriveren og multiinstrumentalisten er nu tilbage på overrumplende vis i form af ’The Solution Is Restless’, hvor hun giver sin dragende sound en inciterende ny dimension i samarbejde med afrobeatlegenden Tony Allen, der døde kort efter indspilningerne.

Mageløst fundament

Albummet er baseret på en inspireret jamsession som Wasser, Allen og guitaristen Dave Okumu havde i Paris i efteråret 2019. Wasser tog båndene med hjem til sit studie i New York, og under pandemien har hun manipuleret og udviklet dem med svimlende resultat.

Allens unikt pulserende rytmer er det mageløse fundament for sangerindens seneste trip langt ind i intimsfæren, hvor hun tilsat filmiske strygere boltrer sig med en slags eksotisk R&B.

Joan As Police Woman giver koncert i Aarhus 26. marts og København 27. marts. Foto: Janus Engel

Åbningsnummeret ’The Barbarian’ hypnotiserer gennem 12 minutter med et forbløffende elastisk groove, mens Damon Albarn dukker op og synger duet på den rigt melodiske ballade ’Get My Bearings’.

’The Solution Is Restless’ er Gorillaz for voksne, og 51-årige Wasser formår at udstyre sin metier med en modenhed, dybde og fylde, man savnede på hendes mere usikre album fra karrierens start.

Hun mødte Allen første gang, da de hyldede Nina Simone med en fortolkning af ’I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free’, og netop den frygtløse diva er et oplagt forbillede for Wassers evigt dristige og hudløse udgivelser.

Lige meget hvad hun kalder sig, så er hendes musik fængslende.