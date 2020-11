Utrolig: Vild og blodig som aldrig før

Miley Cyrus skifter musikstil omtrent lige så ofte, som hun ændrer frisure. Og det sker tit.

Hendes nye stil klæder hende. Hun har faktisk aldrig lydt bedre.

Efter at have lavet børnepop, ulidelig pop, udsyret pop og hippiepop kaster Cyrus sig nu over 1970’ernes gode gamle new wave, der får en effektfuld overhaling på glinsende ’Plastic Hearts’.

Den spraglede amerikaner har fået enorm karisma som vokalist, og hun overtrumfer fuldstændigt gæsterne Dua Lipa, Billy Idol og Joan Jett i et selvsikkert struttende lydbillede, hvor hun boltrer sig med ufravigelig overbevisning.

Leverer varen

Svulstigt pumpende ’Gimme What I Want’ og smældende funky ’Midnight Sky’ blæser Cyrus højt op på den aktuelle pophimmel, mens powerballaderne ’Angels Like You’ og ’High’ såmænd har mere power end AC/DC’s nye ’Power Up’.

’Plastic Hearts’ er skabt i samarbejde med suspekte hitmagere som Mark Ronson og OneRepublic, men de leverer varen, og selvom kvaliteten falder noget på pladens sidste tredjedel, er albummet forbavsende gennemarbejdet.

Man kan vitterlig mærke Miley, der i en alder af 28 er blevet gammel nok til at udbasunere både sine stærke og skrøbelige sider, samtidig med at den tidligere barnestjerne bestemt ikke har glemt, hun befinder sig i underholdningsindustrien.

For nylig udtalte idolet, at hun er i færd med at indspille et coveralbum med sange af Metallica. Efterhånden tror man på, det kunne ende med at blive vellykket.

Bare hun ikke får Lars Ulrichs frisure.