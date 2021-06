Vanvid på afgrundens rand

’Sabotage’ er lyden af et legendarisk rockband, der balancerer på afgrunden mellem at miste forstanden og stadigt være sindssygt gode.

Black Sabbaths sjette og sidste væsentlige album med Ozzy Osbourne markerer overgangen fra ikonernes glorværdige storhedstid til perioden, hvor stoffer, splid og sjusk gjorde dem til regulært tidsspilde.

Mesterlige ’Paranoid’ og ’Vol 4’ er allerede genudsendt med ekstramateriale, og nu får ’Sabotage’ fra 1975 samme fornemme behandling i en boksudgave, som med rette kaldes ’super deluxe’.

Under indspilningen blev Black Sabbath sagsøgt af deres tidligere management, hvilket stressede det i forvejen udkørte band til bristepunktet. Det kan høres på et album, der sitrer af desperation, vrede og destruktivitet.

Ustyrlig Ozzy

Monstrøse sange som ’Hole in the Sky’ og ’The Writ’ slår sprækker i kvartettens vældige lydmur, mens voluminøse ’Megalomania’ ganske passende forbinder storhed med vanvid.

Tony Iommi formår ikke helt at leve op til sine tidligere bedrifter som rifffyrste, men det siger mest om guitarheltens mange klassikere, og han opfinder da immervæk lige thrash metal med bistre ’Symptom of the Universe’.

Legenderne fra venstre: Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Bill Ward og Geezer Butler. Foto: Sam Emerson

Black Sabbath fortsætter de eksperimenterende og progressive tendenser fra foregående værker tilsat noget flakkende overblik, og symptomatisk ender søsyge ’Am I Going Insane (Radio)’ med en delirisk blanding af barnegråd og psykotisk latter.

Bonusmaterialet består primært af en intenst sønderlemmende liveoptagelse fra englændernes nordamerikanske turné samme år.

En fuldkommen ustyrlig Ozzy henvender sig på et tidspunkt til publikum:

- Are you high?! Are you high?! So am I!

Første halvdel af 1970’erne var forløbet på et langt svimlende højdedrag. Derefter gik det brat nedad.