Willie Nelson på gravens rand

Johnny Cash, Merle Haggard, Waylon Jennings, Ray Price og George Jones.

Giganterne fra countrymusikkens guldalder er døde på stribe, og Kris Kristofferson har aflivet karrieren.

Willie Nelson lever dog fortsat på både landevejen og i pladestudiet, men som alle os andre kommer han tættere på graven for hver dag, der går.

Det fortæller han om på ’A Beautiful Time’, der udsendes på dagen, hvor veteranen fra Texas fylder 89.

‘Leave You with a Smile’ hedder skivens sidste skæring, og man kan nærmest høre ham stille cowboystøvlerne.

Den sidste rejse

Alderdommen knirker også i knoglerne på ’Live Every Day’, ’Dusty Bottles’ og titelnummeret, mens en spøgelsesagtig fortolkning af Leonard Cohens klassiker ’Tower of Song’ emmer af den sidste rejse.

Som altid svajer Willie Nelsons enestående countryjazz som en brandert i sidevind, men selvom kærlighedssangene har fået krykker, så balancerer de skønt mellem vemod og genrens indgroede sentimentalitet.

Willie Nelson er stadig produktiv og udsender typisk mindst et album om året. Foto: Pamela Springsteen

Det brogede repertoire er primært skrevet af troubadouren i selskab med hans producer Buddy Cannon, der atter har en noget uheldig tendens til at kandisere hovedpersonens vejrbidte sound.

Willie Nelsons stemmebånd er i uvirkelig fin stand for en oldtimer, som har røget et par ton pot gennem årene, mens guitarsoloerne på hans ramponerede følgesvend Trigger naturligvis får det skæve tårn i Pisa til at se snorlige ud.

Den gamle mester har været livsbekræftende hele livet, og det fortsætter han med, når han på ’I Don't Go to Funerals’ mindes de døde kolleger og forklarer, at han ikke dukker op til sin egen begravelse.

Det gør mange andre utvivlsomt.