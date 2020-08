18 år efter mord på hiphop-legende: Sagen kan være løst

Det har længe været et mysterie, hvem der dræbte Run-DMC-medlemmet Jam Master Jay, men nu er to personer blevet sigtet i sagen

Jason Mizell blev i 2002 skudt og dræbt i sit studie, og siden har mordet været uopklaret.

Nu kan der dog endelig være et gennembrud på vej i sagen om drabet på Mizell, som de fleste nok bedre kender under kunstnernavnet Jam Master Jay, som var dj i hiphop-gruppen Run-DMC.

To personer er sigtet for mordet på den dengang 37-årige Jason Mizell. Det har politiet i New York netop offentliggjort på et pressemøde. Det skriver flere amerikanske medier - heriblandt ABC7 NY og New York Times.

Der er ifølge politiet tale om Karl Jordan Jr., 36, og Ronald Washington, 56. Sidstnævnte sidder i forvejen fængslet for røveri, mens førstnævnte - som ifølge New York Times tidligere har været i fængsel for at skyde Jason Mizells nevø - blev anholdt søndag.

Ronald Washington blev allerede i 2007 nævnt som mistænkt og havde angiveligt boet på Jason Mizells sofa i tiden op til mordet.

Jason Mizell blev begravet i november 2002. Foto: Kathy Willens/Ritzau Scanpix

Efterforskerne mener, at motivet bag likvideringen var, at Jason Mizell forsøgte at holde Ronald Washington ude af en stor narkohandel og dermed snyde ham for en stor sum penge, hvilket Washington ikke ville finde sig i. Derfor gik han sammen med Karl Jordan Jr. og besluttede sig for at myrde Jason Mizell.

Jason Mizell startede i 1983 Run-DMC, der af mange bliver anset som en af historiens største hiphop-grupper, sammen med Joseph Simmons og Darryl McDaniels.

30. oktober 2002 sad Jason Mizell og spillede videospil i studiet i Queens, da to mænd gik ind i bygningen og skød ham i hovedet. Trods massiv efterforskning har mordet været uopklaret i 18 år, men nu er der altså fornyet håb til hiphop-legendens familie.

I 2018 gik Netflix-serien 'Remastered: Who Killed Jam Master Jay?' tæt på mordet og efterforskningen og stillede spørgsmål til, hvorfor han skulle myrdes dengang.

