22-årig anholdt: Mand dræbt under optagelse til rap-video

Der var god stemning under optagelserne til Boosie Badazz' nye musikvideo. Men sådan blev det ikke ved med at være. Det skriver TMZ.

Midt under optagelserne, hvor man kan se en gruppe unge mænd danse rundt med våben, blev der pludselig affyret et skud, og så stak resten af.

Politiet i Huntsville, Alabama bekræfter skudepisoden over for mediet og fortæller, at de blev kaldt til stedet, og da de ankom, så de et sted mellem 50 og 100 personer, der flygtede - både til fods og i køretøjer. Stort set ingen af de personer, politiet fik fat i, ønskede at tale med dem.

En 20-årig mand blev dog ifølge politiet fundet skudt, og de tilkaldte en ambulance, som hastede ham til hospitalet. Her var han længe i kritisk tilstand, men søndag døde han af skaderne.

Politiet har efterfølgende anholdt en 22-årig mand og sigtet ham for mord. Motivet skulle angiveligt være et skænderi mellem de to. Den anholdte meldte sig selv søndag morgen, efter politiet havde ledt efter ham i løbet af natten.

38-årige Boosie Badazz har bekræftet på Twitter, at han ikke var i fare for at blive skudt. Han skriver, at folk skal stoppe med at sprede løgne efter episoden.

Problemer med politiet

Det er dog langt fra første gang, at rapperen har været i problemer med våben eller politiet.

I 2009 blev han idømt fire års fængsel på grund af narko og våben, mens han året efter blev tiltalt for mordet på Terry Boyd. Boosie Badazz blev frikendt, men han blev dømt for en række andre narkorelaterede forbrydelser, der kostede ham ti års fængsel.

Allerede i 2014 blev han dog løsladt, efter han havde afsonet fem år.