24-årig musikstjerne skuddræbt

Kevin Fret udgav i april sidste år sangen 'Soy Asi', der omgående gjorde ham til et populært fænomen - ikke mindst på de sociale medier og i LGBTQ-miljøet, hvor han blev hyldet for at være en af de første musikere fra Puerto Rico, der åbent stod ved, at han var homoseksuel.

Tidligt torsdag morgen lokal tid blev han skudt af ukendte gerningsmænd, da han kom kørende på sin motorcykel i San Juan-bydelen Santurce.

Fret blev ramt af to skud. Det ene ramte ham i hoften. Det andet i hovedet. Han blev bragt til Rio Piedras Medical Center, hvor han kort efter blev erklæret død. Det skriver en lang række amerikanske medier - blandt andre New York Times, Billboard, People og CBS.

Drabet på Kevin Fret bliver dækket massivt i de amerikanske medier. Privatfoto

Voldskrise

Dødsfaldet bekræftes af Frets manager, Eduardo Rodriguez, der i en meddelelse til musikmediet Billboard siger:

- Kevin var en kunsterisk sjæl. En drømmer med et stort hjerte. Hans passion var musik, og han havde stadig meget at udrette. Denne vold må stoppe. Der er ingen følelse, der kan beskrive den smerte, det medfører at se en person med så mange drømme gå bort. Vi må alle stå sammen i disse vanskelige tider og kræve fred i vores elskede Puerto Rico.

Mordet på Kevin Fret følger i kølvandet på en markant stigning i voldsforbrydelser, der hærger Puerto Rico netop nu og har fået de lokale myndigheder til at tale om en regulær krise.