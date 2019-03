35-årig musiker død under indspilning af video

Det var så tragisk, som det kunne være, da countrysangeren Justin Carter for knapt en uge siden mistede livet.

Den unge upcoming sanger var ved at indspille en musikvideo, da en pistol ved en fejl gik af og ramte ham. Mødet med kuglen blev fatalt for 35-årige Justin Carter.

Fox News har talt med Justin Carters mor, Cindy McClellan, og hun fortæller, at ulykken skete lørdag i Houston i Texas, da en pistol i hans lomme 'gik af og ramte min søn i kanten af hans øje'.

Far til to

- Han var en vidunderlig kunstner. Han var stemmen, han var den samlede pakke, og vi forsøger at bevare hans minde, siger McClellan, der beskriver sin søn som en rigtig god og troende mand, der havde Gud med sig i alt og Bibelen liggende i både sit hus og i sin bil.

Justin Carters mor fortæller også, at hendes søn var på vej på turné rundt i ti amerikanske stater, efter han for kort tid siden havde lavet en aftale med Triple Threat Management.

Familien arbejder lige nu på at samle penge sammen til at få sangeren hjem fra Houston for at blive begravet i San Antonio.

Den dræbte countrysanger efterlader sig to små døtre.