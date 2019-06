37-årig Grammy-vinder fundet dræbt i trappeskakt

Den 37-årige jazzmusiker Lawrence Leathers blev søndag fundet død i en trappeskat i New York. To personer er anholdt

Lawrence Leathers var en lysende stjerne på New Yorks jazz-scene, men søndag mistede han livet på dramatisk vis.

Det skriver New York Times.

Den 37-årige amerikaner, der var med på to Grammy-vindende albums, blev søndag fundet dræbt i en trappeskakt ved sit i Bronx i New York City.

Det er fortsat uklart, hvad der helt præcist forud for dødsfaldet, men politiets teori er, at der er opstået et slagsmål mellem musikeren og to personer fra den bygning, som han levede i.

De to personer - en 28-årig mand og en 41-årig kvinde - er efterfølgende blevet anholdt.

Lawrence Leathers var kendt for sit talent ved trommerne, og han har spillet sammen med anerkendte jazzmusikere som Jimmy Cobb, Arthur Taylor og stjernen Cecile McLorin Salvant, der blandt andet spillede i DR Koncerthuset sidste år.