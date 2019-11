41-årig svensk rapper død

Nasser 'Honestly' Jebril fik for bare tre måneder siden at vide, at han havde kræft. Nu har han tabt kampen til den frygtede sygdom

Den svenske rap-scene af ramt af chok.

Mandag døde rapperen Nasser 'Honestly' Jebril bare 41 år gammel. Han sov ind på sygehuset bare tre måneder efter, at han fik at vide af lægerne, at han var ramt at kræft.

- Det gik så hurtigt, vi er alle sammen chokerede, siger hans søster, Nadia Jebril, til den svenske avis Aftonbladet.

Det var tilbage i august, at Nasser 'Honestly' Jebril fik den nedslående melding.

- Han må have gået med det længe, uden vi har vidst det og uden han selv har vist det, siger hans søster, der er radiovært på svensk P4.

Nadia Jebril fortæller til Aftonbladet, at hendes bror var noget ganske særligt - især for hiphop-miløjet i Lund.

- Han har altid været så stærk. Hele hans aura udstråler liv, og han gjorde altid et stort indtryk og satte sit aftryk. Han var en stor del af Lunds hiphop-scene, en vigtig del, siger hun og understreger, at hun altid vil være stolt af ham.

Nasser 'Honestly' Jebril efterlader sig en datter, otte søskende samt mor og far.

- Vi er så stort en familie og alle var der for ham. Til sidst blev vi så mange, at de på sygehuset bad os om at komme i hold i stedet for at være der hele tiden alle sammen, siger Nadia Jebril.

