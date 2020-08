63-årig musiker er blevet far for første gang

Country-legenden Dwight Yoakam er blevet far i en alder af 63 år.

Det oplyser han på Instagram, hvor han fortæller, at hans 36-årige kone, Emily Joyce, har født en søn, der har fået navnet Dalton Loren Yoakam.

Ifølge opslaget kom sønnen til verden søndag 16. august klokken 09:19 amerikansk tid, og parret er glade, lyder det i opslaget på de sociale medier.

Her har de delt to billeder - det ene viser det lykkelige par på vej til hospitalet, mens det andet er af Emily Joyce, som stolt viser sin mave frem.

Hemmeligt gift

Dwight Yoakam og Emily Joyce har været kærester i ti år, og i marts blev de gift ved en intim ceremoni, inden coronavirussen fik lukket USA ned.

'I en tid, hvor der er så meget usikkerhed i verden, er der også stadig glade øjeblikke' sagde en repræsentant for musikeren i maj til PEOPLE.

Han fortalte, at de ti gæster til vielsen alle sad med afstand. Parret holdt brylluppet hemmeligt i to måneder af respekt for coronakrisen og de konsekvenser, den har haft for mange.

Dwight Yoakam brød igennem i midten af 1980'erne og har siden udgivet mere end 20 albummer og vundet en række priser. Han har desuden medvirket i en række film og tv-serier.