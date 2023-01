70'er-stjernen Anita Pointer er død

Den amerikanske sanger og sangskriver Anita Pointer, der var med til at stifte gruppen The Pointer Sisters, er død.

Ifølge Variety sov hun ind omgivet af sin familie nytårsaftensdag. Hun blev 74 år gammel.

'Selvom vi er dybt berørte over tabet af Anita, trøster vi os ved, at hun nu er hos sin datter, Jada, og sine søstre June og Bonnie og har fundet fred', lyder det ifølge mediet i en udtalelse, der er underskrevet af Anita Pointers tætteste familie, heriblandt søsteren Ruth.

De fire søstre har alle været en del af The Pointer Sisters. June og Bonnie stiftede gruppen i 1969, og kort tid efter fik de Anita med om bord. I 1972 blev også søsteren Ruth en del af gruppen, og frem til 1978 optrådte de fire søstre sammen. Her forlod Bonnie gruppen.

The Pointer Sisters står blandt andet bag hits som 'Jump (For My Love)' og 'I'm So Excited'.

Fra venstre er det Ruth Pointer, June Pointer og Anita Pointer. Billedet er fra 1980. Foto: Getty Images

Gruppen har vundet flere priser, heriblandt en Grammy i 1975 for nummeret 'Fairytale' og to Grammyer i 1984 for henholdsvis 'Automatic' og 'Jump (For My Love)'.

Gennem årene har der været en del udskiftning i gruppen. June Pointer forlod The Pointer Sisters i 2004 grundet helbredsproblemer som følge af et langvarigt stofmisbrug.

Hun blev erstattet af Ruths datter Issa Pointer, og senere kom også Ruths barnebarn Sadako Pointer med i gruppen. Anita Pointer, der altså nu er død, forlod gruppen i 2015 på grund af helbredsproblemer.

Der er ikke opgivet en dødsårsag.