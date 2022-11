80'er-ikonet Irene Cara er død

Sangeren Irene Cara er død i en alder af bare 63 år. Det skriver hendes presseansvarlige på Twitter ifølge musikmediet NME.

'Dette er den absolut værste del af at være presseansvarlig. Jeg kan ikke tro, jeg har været nødt til at skrive dette, og bare det at dele nyheden. Del venligst dine tanker og minder om Irene. Jeg vil læse hver og en af dem, og jeg ved, at hun vil smile fra himlen. Hun forgudede sine fans', Skriver den presseansvarlige på Twitter.

Irene Cara var bedst kendt for at synge titelsangene til filmene Fame og Flashdance.

Sangerens dødsårsag er endnu ukendt.

Irene Cara vandt i 1983 en Oscar for sangen 'Flashdance... What a Feeling' og året efter vandt hun en Grammy for bedste kvindelige popvokaloptræden.