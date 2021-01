81-årige Phil Spector er død

Phil Spector er død i en alder af 81 år. Det skriver TMZ.

Over for AP bekræfter en talsperson for det fængsel i Californien, hvor musikproduceren siden 2009 har siddet fængslet for mord, at han døde lørdag af naturlige årsager.

Ifølge TMZ, der citerer kilder med direkte kendskab til situationen, døde produceren, der har stået bag en række verdenshit og begrebet Wall of Sound, af komplikationer efter coronavirus, som han for fire uger siden blev smittet med.

Han blev alvorligt syg og flyttet til hospitalet, hvor han dog kom sig så meget, at han kunne blive sendt tilbage i fængsel.

Han blev dog ramt af tilbagefald og havde svært ved at trække vejret, og derfor blev han hastet tilbage til hospitalet, hvor han lørdag trak vejret for sidste gang.

Phil Spector da han blev dømt for mord i 2009. Foto: Ritzau Scanpix

Musikproduceren startede tidligt sin karriere og fik hurtigt stor succes med Teddy Bears-sangen 'To Know Him is To Love Him'. Siden stod han bag en lang række hits og producerede blandt andet The Beatles' sidste album, 'Let It Be', samt en række John Lennon-sange - blandt andre 'Imagine'.

Karrieren fik dog en brat afslutning i 2009, da han blev dømt for mordet på Lana Clarkson, der seks år tidligere var blevet fundet død i stjerneproducerens hjem.

Han blev idømt mindst 19 års fængsel og har siden siddet inde. Han havde mulighed for prøveløsladelse i 2024, men det bliver altså ikke til noget nu.

Phil Spector har gennemgået en voldsom forvandling i fængslet. Her ses han i 2017. Foto: Ritzau Scanpix

Mellem 1960 og 1980 samarbejdede Phil Spector med blandt andet The Beatles, The Ronettes, George Harrison, John Lennon, Ike & Tina Turner, Leonard Cohen og The Ramones.

I 2013 kom filmen 'Phil Spector' om drabssagen. Her spillede Al Pacino rollen som musikproduceren.