ABBA udskyder efter dødsfald

To dramatiske dødsfald i forbindelse med en hyldest til ABBA har fået den gendannede popgruppe til at udskyde deres promovering af kommende shows.

Tirsdag aften omkom en 80-årig mand, da han faldt eller sprang syv etager ned i en koncertsal i Uppsala. Manden ramte en 60-årig mand, der også mistede livet.

Svensk politi betragter ifølge The Guardian hændelsen som en ulykke.

En kvinde, der fulgtes med den 60-årige, blev kvæstet, men hendes skader er angiveligt ikke livstruende.

Storstilet comeback

Koncertsalen havde samlet omkring 1000 publikummer til hyldestkoncerten Thank You For the Music.

'I lyset af de tragiske nyheder ved hyldestkoncerten i Sverige i aftes, har vi besluttet at udskyde offentliggørelsen af vores koncerttrailer til i morgen', står der på ABBA's officielle Twitter-profil for deres 'Voyage'-projekt.

Det legendariske popband er gendannet efter næsten 40 års pause og udsender comebackalbummet 'Voyage' på fredag.

Veteranerne i ABBA har fået specialbygget et koncertsted i London, som fra maj næste år vil danne rammen om shows, hvor de fire medlemmer afløses på scenen af avatarer, der er blevet døbt 'abbatars'.

