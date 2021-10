Adele gjorde søn ulykkelig

Verdensstjernen fortæller, at hun håber sit kommende album vil hjælpe sønnen med at forstå forældrenes skilsmisse

Sangerinden Adele pryder forsiden af magasinet Vogue, hvor hun i et stort interview sætter ord på sit længe ventede nye album.

I interviewet forklarer megastjernen, at hun håber det kommende album i fremtiden kan hjælpe sønnen til at forstå, hvorfor hun lod sig skille fra hans far.

- Jeg ville gerne forklare ham gennem dette album, når han er i sine tyvere eller tredivere, hvem jeg er, og hvorfor jeg frivilligt valgte at bryde hele hans liv op i jagten på min egen lykke.

- Det gjorde ham virkelig ulykkelig til tider. Og det er et sår, jeg ikke ved, om jeg nogensinde vil kunne hele, fortæller hun om sønnen.

Fundet kærligheden

Sangerinden hvis borgerlige navn er Adele Laurie Blue Adkins fandt sammen med Simon Konecki i 2011, men i 2019 annoncerede de, at de var gået fra hinanden.

Sammen har de sønnen Angelo på ni år.

Hun har sidenhen fundet kærligheden med sportsagenten Rich Paul. Parret gjorde for nyligt forholdet officielt på Instagram.



Adele har ikke udgivet ny musik siden 2015, men nu er ventetiden snart ovre.

Forleden kunne den britiske sangerinde offentliggøre, at hendes nye single 'Easy On Me' fra det kommende album, '30', udkommer på fredag 15. oktober.

Det er endnu uvist, hvornår albummet udsendes.