Adele skyld i kæmpe problem

Sangerinden skulle have trykt så mange vinylplader, at kollegerne nu står i lange køer på fabrikkerne

Med Adeles astronomiske succes har superstjernen nærmest egenhændigt fået æren for at redde popindustrien i streamingens tidsalder.

Men nu giver den britiske sangerinde imidlertid musikbranchen et stort problem.

Efter seks års pladepause udsender Adele omsider albummet '30' på fredag, og efterspørgslen er angiveligt så massiv, at hendes pladeselskab, Sony, ifølge Variety har fået produceret mere end 500.000 eksemplarer på vinyl.

Det gigantiske antal har sendt de i forvejen pressede trykkerier på overarbejde, og flere andre artister kan simpelthen ikke få fabrikeret deres skiver i løbet af en overskuelig fremtid.

Meget tidligt ude

Selv Ed Sheeran måtte være meget tidligt ude for at få aktuelle '=' i butikkerne samtidig med, at musikken landede på streamningtjenesterne for et par uger siden:

- Adele havde i bund og grund booket alle vinylfabrikkerne, så vi skulle finde et tidsrum og få vores album ind, udtalte Ed Sheeran for nyligt, skriver The Guardian.

Variety rapporterer, at musikere skal indlevere deres album helt op til et år før udgivelsen, hvis de vil være sikre på, at vinylen ikke først lander flere måneder efter sangene er tilgængelige på Spotify.

Taylor Swifts fans måtte i første omgang se langt efter vinyludgaven af 'Evermore'. Foto: Beth Garrabrant

Vinyludgaven af Taylor Swifts 'Evermore' fra i fjor udkom eksempelvis et halv år senere end den digitale udgave på grund af trykkeriernes enorme flaskehalsproblemer.

Salget af vinyl er steget eksplosivt de senere år, hvor ungdommen har kastet sig over formatet trods vinylens knap så bæredygtige natur. Vinylsalget i Storbritannien var i fjor det højeste siden starten af 1990'erne.

Formatet er attraktivt for artisterne, fordi det giver langt større fortjeneste end streaming, der generelt er udskældt på grund af et lavt udbytte.

Traditionen tro er oktober og november højsæson for store udgivelser, og udover Adele og Ed Sheeran er ABBA og Taylor Swift aktuelle med album, de gerne vil have under juletræerne som flade, kvadratiske pakker.