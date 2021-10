Ærlig Adele: Befandt sig i kaos

Det er ikke meget, man har set eller hørt til sangerinden Adele de seneste år.

Sidste gang hun udgav ny musik var tilbage i 2015.

Men forud for sit kommende album har sangerinden delt et meget ærligt opslag på Instagram, hvor hun blandt andet fortæller, at hun har kæmpet med et indre oprør, mens hun arbejdede på det nye album.

'Jeg var på ingen måde, hvor jeg gerne ville være, da jeg først startede på det (kommende album, red.) for tre år siden. Faktisk helt det modsatte. Jeg har brug for rutiner og stabilitet for at føle mig sikker. Men alligevel befandt jeg mig, endda helt bevidst, i en labyrint af absolut kaos og et indre oprør,' skriver hun blandt andet.

Adele Laurie Blue Adkins, som hendes borgerlige navn lyder, har tidligere fortalt, at det kommende album handler om hendes skilsmisse fra eksmanden, Simon Konecki, som hun dannede par med i ni år.

I sit opslag skriver Adele, at albummet er, hvad der har fået hende igennem den hårde tid.

'Det har været mit ride or die gennem den mest turbulente tid i mit liv. Det har været den ven, som kom over med en flaske vin og take away for at opmuntre mig. Min vise ven, som altid giver de bedste råd. Den ven som holder sig vågen hele natten for at holde mig i hånden, mens jeg græder ubarmhjertigt uden at vide hvorfor,' lyder det blandt andet.

'Jeg har omhyggeligt genopbygget mit hjem og mit hjerte, og det er, hvad albummet fortæller. Hjem er, hvor hjertet er,' slutter sangerinden i opslaget.

Albummet, som er blevet døbt '30', udkommer 19. november.