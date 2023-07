Afbryder koncert: Bombarderet med sexlegetøj

Det er efterhånden ved at udvikle sig til en trend, at fans kaster ting efter deres idoler til koncerter.

For nylig blev Bebe Rexha ramt i hovedet af en mobiltelefon, da hun optrådte, hvorefter hun måtte hjælpes af scenen og sys efter at have flækket øjenbrynet.

Harry Styles er på scenen blevet bombarderet med både en vandflaske og friturestegt kylling.

Og i weekenden kom turen så til rapper Lil Nas X, der var i Stockholm for at optræde på festivalen Lollapalooza. Midt i et nummer afbrød han ifølge TMZ koncerten, fordi en genstand nær havde ramt ham.

Ganske forbavset kunne den 24-årige stjerne, der har det borgerlige navn Montero Lamar Hill, ifølge mediet konstatere, at der var tale om et stykke sexlegetøj.

Lil Nas X slap for at få ting kastet efter sig, da han torsdag var hovednavn på Roskilde Festival. Foto: Per Lange

Annonce:

Ikke ramt

Lil Nas X blev ikke ramt af det uspecifierede stykke legetøj og fik da også ifølge TMZ hurtigt rystet overraskelsen af sig og fortsatte ufortrødent koncerten.

Torsdag var rapperen, som står bag hits som 'Old Town Road' og 'Montero (Call Me By Your Name)', hovednavn på Roskilde Festival.

Den optræden blev af Ekstra Bladets anmelder beskrevet som et 'visuelt orgie, som var musikalsk uforløst', hvilket kastede tre stjerner af sig.

Læs anmeldelsen her.